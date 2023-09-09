Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Gümüşhane'de 6 katlı apartman cami hayrete düşürdü

        Gümüşhane'de 6 katlı apartman cami hayrete düşürdü

        Gümüşhane'de olumsuz arazi şartları nedeniyle kayalık alanda inşa edilen ve çevre sakinleri tarafından '6 katlı cami' olarak isimlendirilen caminin inşaatında sona gelinirken, yapı ilginç mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gümüşhane'nin Oltanbey mahallesinde yapımına 2014 yılında başlanan cami mimarisiyle görenleri şaşırtıyor. Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan yapının ilk iki katı market ve kafeterya, üç katı ise kız Kur'an kursu olarak hizmet verirken, en üst katında da bin kişilik iki katlı Mescid-i Aksa Camii yer alıyor.

        • 2

          Caminin arazi şartları ve arsa sıkıntısı nedeniyle 5 kat üzerine inşa edildiğini söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, vatandaşların burayı '6 katlı cami' olarak adlandırdığını ve caminin girişinin üst kısımda bulunan yol üzerinde olduğunu söyledi.

        • 3

          "6 KATLI CAMİ Mİ OLUR DİYORLAR"

          İnşaatın bitmek üzere olduğunu söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, "Burası kayalık bir semtti. Burada kayaları kırarak konutlar yapıldı. Konutlar yapılırken bu arazi de ibadet alanı olarak belirlendi.

        • 4

          Buraya hem cami hem Kur'an kursu hem de yurt yapalım diye yola çıktık. Gümüşhane’de arsa sorunu çok. Her taraf kayalıklarla dolu, arsa olmadığı için bu kayalıkları kırarak yaptık. Buradan 10 bin metreküp taş çıkardık. Alanımız kısıtlı olduğundan ve zemin de yüksek olduğundan dolayı burayı 5 kat yaptık ve camimizin girişini yukarıdaki yoldan verdik.

        • 5

          Binanın alt katı market olarak kullanılıyor. Marketin kira geliri Kur'an kursumuzun hizmetlerinde kullanılıyor. Yaşlılarımızın çıkabilmesi için asansör de var. Gönül isterdi ki tek katlı camilerimiz olsun ancak burada arsa sıkıntısı olması dolayısıyla böyle yaptık. Olumlu ve olumsuz tepkiler oluyor bunları biz kabul ediyoruz. '6 katlı cami olur mu' diyorlar ancak alttaki katların ne amaçla kullanıldığını bilmedikleri için üstteki kubbeye bakarak caminin 6 kat olduğunu zannediyorlar" dedi.

        • 6

          "MÜTEAHHİT GÜNAHLARINI AFFETTİRMEK İÇİN YAPTI"

          Özellikle şehir dışından gelen vatandaşların camiye ilgi gösterdiğini söyleyen Zülküf Köprülü, "Genellikle anayolu kullanan yabancı vatandaşların dikkatini çekiyor. İmkanlar kısıtlı olduğu için böyle bir şey yapıldığını söylüyoruz insanlara. 'Burayı yapan müteahhit 6 katlı bina yaptı üstüne de cami yaptı, demek ki günahları çok günahlarını affettirmek için yaptı' diyenler oluyor" diye konuştu.

        • 7
        • 8
        • 9
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Habertürk Anasayfa