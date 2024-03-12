Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Gümüş Ayı ödülü film İstanbul Film Festivali’de

        Gümüş Ayı ödülü film İstanbul Film Festivali’de

        Aralarında Gümüş Ayı kazanan Hong Sang-soo imzalı A Traveler's Needs'in de bulunduğu 74. Berlin Film Festivali'nin ödüllü ve öne çıkan filmleri 43. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüş Ayı ödülü film İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 43. İstanbul Film Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin Film Festivali’nin ödüllü ve öne çıkan filmlerine yer veriyor. Şubat ayında gerçekleştirilen ve ödülleri dağıtılan 74. Berlin Film Festivali’nden Gümüş Ayı kazanan Hong Sang-soo imzalı A Traveler’s Needs'in yanı sıra Jüri Ödülü ile dönen The Empire ve En İyi Yönetmen ödüllü Pepe, 43. İstanbul Film Festivali’nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

        Seçkide yer alan filmler:

        REKLAM
        • A Traveller’s Needs / Hong Sang-soo

        Sade öykülerin ustası Hong Sang-soo'nun Güney Kore'de geçen ödüllü yeni filminin başrolünde Fransa'nın en büyük sinema yıldızlarından Isabelle Huppert var. A Traveler’s Needs, Berlin Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü ile döndü.

        • L’Empire / The Empire / Bruno Dumont

        Berlin’de Jüri Ödülü’nün sahibi olan L’Empire’de kendine özgü mizahını hiç taviz vermeden sürdüren Bruno Dumont, Fransa'da doğan bir bebeğin nasıl gezegenler arası bir savaşa yol açtığını gişe canavarı uzay destanlarını tiye alarak anlatıyor.

        REKLAM
        • Pepe / Nelson Carlos De Los Santos Arias

        Karşılaşmalar ve yanlış anlaşmalar, aydınlanmalar ve hüzünler arasında, hikâye içinde hikâyeyle dolu, öngörülemez bir dünyaya adım atıyoruz. Sıradışı bu filmin anlatıcısı, Kolombiya ormanlarında öldürülen Pepe adındaki bir suaygırının hayaleti. 74. Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Nelson Carlos De Los Santos Arias, 2018’de İstanbul Film Festivali'nde Cocote ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

        • My Favourite Cake / Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha

        Ülkelerinde ev hapsine çarptırıldıkları için Berlin'deki dünya prömiyerlerine katılamayan İranlı yönetmenler Maryam Moghaddam ile Behtash Sanaeeha, ikinci baharın nasıl büyük bir mutluluk getirebileceğini acı-tatlı bir yolla anlatıyor. Film, festivalde FIPRESCI ve Ekümenik Jüri Ödülü’nün sahibi oldu.

        REKLAM
        • Hors du Temps / Suspended Time / Olivier Assayas

        Pandemide eve kilitli kaldığımız dönemde sokağa çıkma yasağını aynı evde geçirmeyi tercih eden iki çifti izleyen film, mizah ile dramı ustalıkla bir araya getiriyor.

        • Black Tea / Abderrahmane Sissako

        Moritanyalı usta sinemacı Sissako'nun on yıl aradan sonra çektiği, dikkat çekici, gözlemsel ve duygusal yeni filmi, düğün gününde "hayır!" diyerek başka bir ülkede aşka kapılacak kadar cesur bir kadını izliyor.

        • Gloria! / Margherita Vicario

        Yaşamın mutlu tınılarıyla dolu bu müzikal, tarihi yeni baştan hayal ederek, 18. Yüzyıl İtalya'sında manastırda pop müziği icat eden bir grup genç kadın müzisyenin hikâyesini anlatıyor.

        • Seven Veils / Atom Egoyan

        Kanadalı auteur yönetmen Atom Egoyan, son filminde "Salome" operasının yeniden sahnelenişi sürecini Jeanine adında bir tiyatro yönetmeninin gözünden sinemaya aktarıyor. Yıllar sonra sahne arksına dönen Jeanine'i Amanda Seyfried canlandırıyor. Egoyan, 1996'da "Salome" operasını sahneye koymuştu ve bu filmde de kendi deneyimlerini kurmaca bir öyküyle sinemaya aktarıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Gümüş ayı
        #berlin film festivali
        #İstanbul Film Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Habertürk Anasayfa