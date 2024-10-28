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        Haberler Gündem Güncel Gümrükte dev operasyon: 103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Gümrükte dev operasyon: 103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR'da, 103 milyon Türk lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:59
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        Gümrükte dev operasyon: 103 milyon değerinde
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        Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 103 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 milyon Türk lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

        "34 BİN 958 KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ"

        Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir TIR'a yönelik 2'nci operasyona ilişkin ise "Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 Türk lirası toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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        #Hamzabeyli Gümrük Kapısı
        #uyuşturucu
        #operasyon
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