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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Gülsüm isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

GÜLSÜM ADININ ANLAMI NEDİR?

Gülsüm ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Gülsüm adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gülsüm isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

GÜLSÜM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Gülsüm ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yuvarlak, dolgun yüzlü güzel. Muhammed'in kızlarından birinin adı. Onurlandırılmış, şerefli kılınmış.

GÜLSÜM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Gülsüm ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gülsüm adını koymak caizdir.

GÜLSÜM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gülsüm ismini kullanan 111.608 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gülsüm ismini kullanan 15.036 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gülsüm ismini kullanan 5.239 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gülsüm ismini kullanan 5.821 kişi bulunmaktadır.

GÜLSÜM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Gülsüm adındakiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner