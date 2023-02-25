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Gülsin Onay'dan Cambridge Üniversitesi'nde bağış resitali

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Cambridge Üniversitesi'nde bağış toplamak amacıyla piyano resitali verdi

Giriş: 25.02.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Gülsin Onay'dan Cambridge Üniversitesi'nde bağış resitali - Deprem haberleri
Cambridge Üniversitesi'nde bağış resitali
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AA

Piyanist Gülsin Onay, resitalin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Onay, yayınladığı gönderiye, "6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımız için yaklaşık 3 haftalık matem sürecinin ardından, UNICEF'e yardım amacıyla fon toplamak üzere Cambridge, Gitron College'deki güzel Stanley Kütüphanesi'nde bir hayır resitali için sahneye geri dönmek ayrıcalıktı. Salon tamamen doluydu ve amacımız için muhteşem bir meblağ topladık" ifadelerini kullandı.

Piyano resitalinde toplanan yardımlar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne bağışlanacak.

Bu bağışlar çocuklara acil psikososyal destek sağlanması, ana su istasyonları ve hizmetleri ile sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, çocuklar için kışlık giysi, battaniye, aile ve seyahat hijyen kitlerinin dağıtılmasında kullanılacak.

Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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