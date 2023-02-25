DOĞUKAN MANÇO



Doğukan Manço da depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye gitti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gönderilen yardımları dağıtmada yardımcı olan Manço, çocuklar için de oyuncak isteğinde bulundu.

Ayrıca Doğukan Manço, yardım çalışmalarını sürdürürken Hatay'da yeni bir depreme yakalandı.



Manço, yaşananları, "Hatay’da iki deprem oldu. Biri; 6.4 büyüklüğünde Defne, diğeri; 5.8 merkezi Samandağ merkezli... Ne yazık ki yıkılan binalar var. Çalışmalar yeniden başladı. Gerek soğuktan, gerekse ‘girilebilir’ dendiği için evine girenler vardı. Yarım yıkılmış evler tamamen yıkıldı. Bizim bulunduğumuz noktada yıkılan binalar da var, yaralılar var, gönderiliyor” şeklinde aktardı.



Doğukan Manço, ardından yeni bir açıklamada bulunarak, şunları söyledi:



Şu anda Defne bölgesine geldik, yıkım var mı diye. Yetkililere haber vermek için gönüllü olarak dolanıyoruz. Bütün birimler hareket halinde. AFAD olsun, jandarma olsun, polis olsun, itfaiye olsun herkes dışarıda. Çok fazla insan sokağa döküldü. Bütün şehirde elektrik gitti. Köylüler hayvanlarını bırakmak istemiyor ama görebildiğimiz kadarıyla hasar görmemiş bina yok gibi. Binalara girilmemesi gerekiyor. Acilen şehrin tahliye edilmesi gerekiyor.