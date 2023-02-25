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Afet bölgesine giden ünlüler! Onlar da oradaydı! Gamze Özçelik, Ogün Kaptanoğlu... - Magazin haberleri

Afet bölgesine giden ünlüler

Türkiye'yi yasa boğan depremler 11 ilde ne yazık ki büyük yıkıma yol açtı. Ülke olarak kenetlendiğimiz bu zor günlerde ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Bazıları; depremzedeler için yardım malzemesi toplanması için çalışırken bazıları kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gitti

Giriş: 25.02.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • HALUK LEVENT

    Haluk Levent, depremin ilk gününden beri kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'nin çatısı altında afet bölgelerinde depremzedeler için çalışıyor.

    Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini duyuran Levent, deprem bölgesi için projelerini tek tek anlattı. Ünlü şarkıcı, tüm projeler için ayırdığı bütçenin en az 850 milyon TL olacağını da paylaştı.

  • DOĞUKAN MANÇO

    Doğukan Manço da depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye gitti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gönderilen yardımları dağıtmada yardımcı olan Manço, çocuklar için de oyuncak isteğinde bulundu.

    Ayrıca Doğukan Manço, yardım çalışmalarını sürdürürken Hatay'da yeni bir depreme yakalandı.

    Manço, yaşananları, "Hatay’da iki deprem oldu. Biri; 6.4 büyüklüğünde Defne, diğeri; 5.8 merkezi Samandağ merkezli... Ne yazık ki yıkılan binalar var. Çalışmalar yeniden başladı. Gerek soğuktan, gerekse ‘girilebilir’ dendiği için evine girenler vardı. Yarım yıkılmış evler tamamen yıkıldı. Bizim bulunduğumuz noktada yıkılan binalar da var, yaralılar var, gönderiliyor” şeklinde aktardı.

    Doğukan Manço, ardından yeni bir açıklamada bulunarak, şunları söyledi:

    Şu anda Defne bölgesine geldik, yıkım var mı diye. Yetkililere haber vermek için gönüllü olarak dolanıyoruz. Bütün birimler hareket halinde. AFAD olsun, jandarma olsun, polis olsun, itfaiye olsun herkes dışarıda. Çok fazla insan sokağa döküldü. Bütün şehirde elektrik gitti. Köylüler hayvanlarını bırakmak istemiyor ama görebildiğimiz kadarıyla hasar görmemiş bina yok gibi. Binalara girilmemesi gerekiyor. Acilen şehrin tahliye edilmesi gerekiyor.

  • OGÜN KAPTANOĞLU

    Ogün Kaptanoğlu, yaşanan depremlerin ardından Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu (KIF) arama-kurtarma ve ilk yardım ekibiyle birlikte afet bölgesinde gönüllü olarak yer alan Kaptanoğlu, Hatay'da 6.5 saat süren çalışmalar sonucunda küçük Şevket’in ve ablasının enkaz kurtarılmasına yardım etti.

  • OGÜN KAPTANOĞLU

    Ünlü oyuncu, kurtarma çalışmalarının yanı sıra afet bölgesindeki depremzede çocuklarla yakından ilgilendi. 

  • GAMZE ÖZÇELİK

    Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği' ile afet bölgesinde bulunan Gamze Özçelik, Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.

    "Kuracağımız konteyner mahallelerimize öncelik yalnız kalmış çocuklu kadın, yaşlı ve engelli kardeşlerimizi organize ediyoruz. Daha iyi şartlar sunabilmek ve hizmetimizi arttırabilmek için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, destek isteyen Özçelik, ayrıca afet bölgesinde yemek dağıtım çalışmalarına da yardım etti.

  • UFUK BAYRAKTAR

    Ufuk Bayraktar da Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'a gitti. Depremzedelerin yardımına koşan Bayraktar, arama-kurtarma ekiplerine de destek verdi.

  • YASEMİN SAKALLIOĞLU

    Depremde eşinin akrabalarını kaybeden Yasemin Sakıllıoğlu, depremin ilk gününden bu yana afet bölgelerine yardım için çalışıyor. Sakallıoğlu, mutfağa girdi ve depremzedeler için yemek hazırladı.

    Yasemin Sakallıoğlu, "Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat, 'Daha fazla aşçıya ihtiyaç var' dediler. Haydi kıymetli aşçılar, 1-2 gün bile olsa gelin! Gelin ki devamlılık sağlansın!" dedi.

  • BERFU YENENLER - ESER YENENLER

    Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler de depremde yıkıma uğrayan şehirlerimizden Malatya'ya gitti. Depremzedelerle bir araya gelen ve enkazdan kurtarılan çocuklarla birlikte oyun oynayan Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" dedi.

  • BERFU YENENLER - ESER YENENLER

    Ayrıca enkazdan kurtarılan çocuklarla birlikte oyun oynayan çift, o anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. 

  • ALEYNA TİLKİ - SEFO

    Aleyna Tilki ile Sefo, Hatay'a giderek depremzede çocuklarla zaman geçirdi. Kâh oyun oynadılar kâh birlikte şarkı söylediler. 

  • MERT FIRAT

    Mert Fırat'ın kurucu üyesi olduğu 'İhtiyaç Haritası' oluşumu Hatay’da bir koordinasyon merkezi kurdu. Fırat, "300 gönüllü arkadaşımız çalışıyor. İlk günden bu yana 80 TIR indirdik. Burada fazla olan ürünleri başka bölgelere yolluyoruz" dedi.

  • ZÜLEYHA ORTAK

    Züleyha Ortak da yaşanan depremlerin ardından afet bölgeleri için yardım ve bağış çağrılarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede çocuklarla bir araya da gelen Ortak, depremzedelere moral verdi.

  • MERVE AYDIN

    Milli atlet Merve Aydın, depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye gitti. Aydın, depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdi.

  • CZN BURAK

    'CZN Burak' olarak tanınan Hatay'lı Muhammed Burak Özdemir, deprem sonrası memleketinin yolunu tuttu. 

  • CZN BURAK

    Çok sayıda erzak TIR'ları hazırlayarak afet bölgesine yardımda bulunan 'CZN Burak', ayrıca kendisine hediye edilen Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkardı. Özdemir, ardından formaların satıldığını ve elde edilen 1 milyon 200 bin liralık gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

  • ŞENOL İPEK

    Şenol İpek de afet sonrası deprem bölgesindeki çalışmalara katıldı.

  • BURAK HAKTANIR

    Burak Haktanır, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'a gitti. Haktanır, depremzede çocuklara hediye dağıttı.

  • MAHSUN KIRMIZIGÜL

    Mahsun Kırmızıgül, Adıyaman'a gitti. AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, depremzedelerin iletişim kurmasının önemini vurgulayarak, operatör şirketlerine bu konuyla ilgili çağrıda bulundu.

  • ECEM ERKEK

    Ecem Erkek de afet bölgesine giden ünlülerden. Hatay'a giden Erkek,  depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gönderilen yardımları dağıtmada yardımcı oldu.

  • İPEK AÇAR - ALPER KÖMÜRCÜ

    İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü de deprem bölgesine ziyaretlerde bulundu.

  • SERKAN ÇAĞRI

    Eşi Ebru Çağrı ile birlikte depremden etkilenen Gaziantep'i ziyaret eden Serkan Çağrı de depremzedelere yardım etti.

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