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Gülşen yankılarını sürdürüyor: Söz verdik o akşam birbirimize!

Gülşen: Söz verdik o akşam birbirimize!

Son dönemde giydiği iddialı kıyafetlerine gelen eleştirilere, "Kimseye ait değilim. Ben kendimim!" diyerek yanıt veren Gülşen, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, taba rengi, derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile sahnede verdiği yeni pozları paylaştı

25.01.2022 - 08:12 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Gülşen (45), son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Son olarak eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağına dair iddiaları yalanlayan Gülşen, kendisine gelen tepkilere de yanıt vermişti.

  • "KİMSEYE DEĞİL, KENDİME AİTİM!"

    Ünlü şarkıcı, "Ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim." demişti.

  • GÜLŞEN YANKILARINI SÜRDÜRÜYOR

    Gülşen, bu sözlerinin ardından İstanbul konseri sırasında sahnede çekilen yeni fotoğraflarını yayınladı. Yankılarını sürdüren ünlü isim, son olarak taba rengi, derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

  • "SÖZ VERDİK O AKŞAM BİRBİRİMİZE"

    Şarkıcı, yeni gönderilerine, "Söz verdik o akşam birbirimize. Tekrar kavuşacağız. Sizi çok seviyorum." notunu düştü. Kullanıcılar Gülşen'e, "Bu sene senin yılın.", "Harikasın." ve "Hep olaysın!" şeklinde yorumlarda bulundu.

  • ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

    Pek çok sanatçının da destek olduğu Gülşen'in sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdiği o açıklama şu şekildeydi:

    ‘Bu kıyafet plajda giyilir ama sahnede giyilmez.’ ‘Bu kıyafeti sesi olmayan, şarkılarıyla gündeme gelemeyen giyer ama sanatkâr olan giymez.’ ‘Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye.’ Giyemez.’ ‘Hadi giydi ama o dansı edemez.’ ‘Evliliği yolunda değilse, aldatılıyorsa, boşanıyorsa ve yeni bir erkek peşindeyse giyer ama her şeyi yolunda giden bir evliliği varsa giymez.’ ‘Şu ana kadar tamamdı ama bu sefer limiti aştı.’

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