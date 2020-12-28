"Kalk Gidelim"in yılbaşı akşamı yayınlanacak olan final bölümünde sanatçı Gülşen, Kubat ve Göksel sahne aldı. Staff Film'in sahibi Eyüp Üstün, konuk sanatçıların oyunculuk performanslarıyla ilgili şunları söyledi:
Dizimiz yılbaşı akşamı yayınlanacak final bölümünde konuk olan sanatçı dostlarımız sadece sahnede şarkı söylemediler. Senaryoda onlar için yazdığımız sahnelerde oyunculuk performanslarını da sergilemiş oldular. Sevgili dostlarımız; Kubat'ın oyunculuğunu kendi gibi sıcak, Göksel'in oyunculuğu sempatik, Gülşen'in oyunculuğunu da havalı bulduğumu söyleyebilirim. Hepsi çok başarılı performans gösterdiler. Gülşen'le dijital bir proje için tekrar görüşeceğiz...
Sanatçı Gülşen, 2021'e ekranda gireceği için mutlu olduğunu söylerken, ilk kez gösterdiği oyunculuk performansıyla ilgili "Nirvana" kelimesini kullandı.
"EKİBİMİZİ AİLELERİNE KAVUŞTURMAK İSTEDİK"
Yapımcı Eyüp Üstün, dizinin 135. Bölümde final yapması kararıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul'a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık. Bu süreçte hem fiziki, hem de psikolojik olarak daha çok yorulan ekibimizi ailelerine kavuşturmanın iyi olacağını düşündük. Projemizi en güzel şekilde sonlandırmak üzere Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan 135. Bölümde bize yakışan en yüksek enerjimizle seyircimize veda edeceğiz. Kanalımız TRT1'e, tüm ekibimize ve seyircimize teşekkür ediyorum.
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