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SON GELİŞMELER: Gülşen neden tutuklandı? Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi, olayı ne? Şarkıcı Gülşen ne demiş, ne söyledi, neden cezaevine girdi ve hapiste ne kadar süre kalacak?

Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Ünlü şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi, ne oldu?

Ünlü Şarkıcı Gülşen son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Konseri sırasında İmam Hatipliler'e yönelik söylediği sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen için tutuklama kararı verildi. İşte detaylar...

28.08.2022 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü Şarkıcı Gülşen için hukuki süreç geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açılması sonrasında tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürülen Gülşen olayında son durumu sizler için haberimizde derledik. Yaşanan gelişmeler sonrasında "Gülşen İmam Hatip mezunlarına ne dedi, ne söyledi?" ve "Gülşen tutuklandı mı, hapisten ne zaman çıkacak?" soruları yanıtını arıyor. İşte Gülşen'in ifadesi ve konuyla ilgili son dakika açıklamaları...

  • GÜLŞEN NE DEDİ?

    Gülşen, nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne almıştı. Şarkıcının, 4 ay önceki konserinden bir kesit dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

  • GÜLŞEN’İN İFADESİ

    Şarkıcı Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin "imam" lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu.

  • "PROVOKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLMİŞTİR"

    Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlike atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.”

  • Gülşen, ifadesine şunları söyledi:

    "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan “Miraç” isimli arkadaşımın lakabı “imamdır”. Arkadaşlarla kendi aramızda ‘aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur.

    Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben “beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın” demem üzerine bana okrestra arasından “seni imam taşısın” şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım."

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