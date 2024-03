Gülşen kimdir, kaç yaşında? Gülşen’in hayatı ve biyografisi

REKLAM advertisement1

Gülşen Bayraktar, Üç kardeşin en küçüğü olarak Ordulu bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Babası Arslan Bayraktar makine mühendisi, annesi Nimet Bayraktar ise ev hanımıdır. Çocukluğu ve gençliğini İstanbul'un Çapa semtinde geçirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Nazariyatı bölümünde eğitimine başlasa da okulu bırakarak müzik kariyerine odaklanmıştır. Müziğe olan ilgisiyle birlikte çeşitli gece kulüpleri ve barlarda sahne almıştır. Karate eğitimi almış ve siyah kuşak sahibi olmuştur. İlk albüm teklifini 1995'te almış ve müzik kariyerine resmi olarak adım atmıştır.

2004 yılında çıkardığı "Of... Of..." albümü ve aynı adı taşıyan şarkısı ile geniş kitlelerce tanınmış ve büyük başarı elde etmiştir. Bugüne kadar birçok ödül kazanmış ve Türk müzik endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. Sadece şarkıcılık kariyeri ile değil, aynı zamanda müzik eleştirmenlerinden de takdir toplayan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmıştır. Sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamış ve UNICEF'in Stars of İstanbul eğitim projesi için "En Parlak Yıldız" isimli bir şarkı yazıp seslendirmiştir. Ayrıca Roman müziğini Amerika'daki icra eden gruplarla Amerika turnesine çıkmış ve başarılı konserler vermiştir. Peki, Gülşen kaç yaşında? İşte Gülşen’in hayatı…

Bir akşam sahne aldığı bir barda, müzik yapımcıları Serap ve Özkan Turgay tarafından beğenilerek albüm teklifi aldı. Bu teklifi kabul ederek Raks Müzik ile dört albümlük bir anlaşma imzaladı. İlk albümü olan "Be Adam"ı 1996 yılında çıkardı. Ancak evliliği nedeniyle müzik kariyerini bir süre geri plana attı. 2004 yılında dördüncü albümü "Of... Of..." ile büyük bir çıkış yakaladı. Bu albümle Türkiye'de büyük bir üne kavuştu ve Altın Kelebek ve Kral TV Video Müzik Ödülü gibi önemli ödüller kazandı. Ardından "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" (2006), "Beni Durdursan mı?" (2013) ve "Bangır Bangır" (2015) gibi başarılı albümler çıkardı.

Gülşen sadece şarkıcılık kariyeriyle değil, aynı zamanda şarkı yazarlığı kimliğiyle de öne çıktı. Kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve bu şarkılar da liste başarıları elde etti. 2015 yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcısı oldu ve tek bir video klipi iki yüz milyondan fazla izlenen ilk Türk şarkıcısı unvanını aldı. Bugüne kadar altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Özel hayatında ise 2005 yılında yapımcı Erol Köse ile yaşadığı ilişki büyük yankı uyandırdı. Bu ilişki sonrasında yaşadığı zorluklar ve gerginlikler medyanın ve kamuoyunun ilgisini çekti. Daha sonra 2016 yılında aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile evlendi ve bir çocukları oldu. Gülşen sosyal sorumluluk projelerine de katılarak UNICEF'in Stars of İstanbul eğitim projesi için şarkı yazıp seslendirdi. Roman müziğini Amerika'da icra eden gruplardan The New York Gypsy All-Stars ile Amerika'da turneye çıkarak hayırseverlik çalışmalarına destek verdi. Albümleri aşağıdaki gibidir.

1996: Be Adam

1998: Erkeksen

2001: Şimdi

2004: Of... Of...

2006: Yurtta Aşk Cihanda Aşk

2007: Ama Bir Farkla

2009: Önsöz

2013: Beni Durdursan mı?

