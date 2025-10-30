Gülşen'den sahneye para atan hayranına tepki
Gülşen, konserinde sahneye para atan hayranına; "Üzerinde Atatürk resmi bulunan bir şeyi nasıl attınız?" şeklinde tepki gösterdi
Giriş: 30.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:37
İstanbul'daki bir mekânda sahneye çıkan Gülşen, şarkısını söylediği sırada, bir hayranı sahneye para attı.
Ünlü şarkıcı; "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız? Biliyorum, oluyor böyle... İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada" dedi.
