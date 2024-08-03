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        Gülşen'den açıkhava partisi

        Gülşen, dün Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu Sahne'sinde konser verdi. Ünlü şarkıcının konserin dinlemeye gelenler arasında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur da vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:08
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Gülşen, dün Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu Sahnesi'nde konser verdi.

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          Kıyafet seçimleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı, yine çok konuşulacak gül tasarımı şeklindeki cesur büstiyeri ile iddiasını ortaya koydu. Yaz konserleri kapsamında bu yılın ilk açıkhava konserinde sahne aldı.

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          Repertuarındaki eski ve yeni şarkılarıyla kalabalığı coşturan şarkıcı, sahneden selamladığı dinleyenlerini; "Bu gece parti yapacağız, hem eğleneceğiz hem duygusal takılacağız" diye seslendi.

        • 4

          "BENİM OĞLUM DEĞİL" YALANI ÇABUK SÖNDÜ

          Konser öncesi şarkıcının konukları arasında, aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile yedi yaşına basın oğulları Azur Benan da vardı. Küçük Azur'un kulis arkasında yabancı dadısıyla görüntülenmesi ile panikleyen Gülşen, menajeri ve koruması aracılığı ile basın mensuplarına ulaşarak; "O benim oğlum değil, korumamın oğlu. Yanlış fotoğraf çekmişsiniz, lütfen onları silin" diyerek haber gönderdi.

        • 5

          Gazetecileri yanıltmak için oğlunu, korumasının çocuğu gibi göstermeye çalışan şarkıcının, bu aldatmacası ise kısa sürdü. Bir süre sonra Ozan Çolakoğlu, oğulları Azur ve kendilerine eşlik eden dadı ile konseri izlemek için protokol sırasında görüntülendi.

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          "KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR"

          Azur'un, annesini sahnede izlemek istediğini ve bu nedenle kendileriyle geldiğini belirten Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleriyle ilgili açıklamalarda bulunup şöyle konuştu; "Azur, annesini çok izlemek istiyordu onu da getirdik. Uzun zamandır sahne almıyorum zaten orkestra olarak, ben seyirciyim uzun zamandır. Çok güzel konser olacak. Yine konuşulacak tasarım kıyafetler olacaktır. Sahne şovu başka bir dünya. Gülşen kendisine yakışanı yapıyor her zaman" ifadelerini kullandı.

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          Giydiği takım elbisesi ve sempatik bakışlarıyla ilgi odağı olan küçük Azur'a dadısının kravat takmak için uğraş vermesi ise dikkat çekti.

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