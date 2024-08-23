Gülşen Bubikoğlu'ndan İlker İnanoğlu'na 59'uncu yaş kutlaması
Türker İnanoğlu'nu 2 Nisan'da kaybeden Gülşen Bubikoğlu, eşinin Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'nun 59'uncu yaşını kutladı; "İyi ki doğmuş, aileye neşe katmışsın"
- 1
2 Nisan'da 87 yaşında hayata veda eden sinemanın duayen ismi Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, 59'uncu yaşına girdi.
- 2
"BENİ ANNE OLARAK SEÇTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Filiz Akın, oğlunun doğum gününü "Bugün benim oğlumun doğum günü. Ne yazık ki birlikte kutlayamıyoruz 'Arka Sokaklar' çekimlerinde İstanbul'da olmak zorunda olduğu için... Beni en zor anlarımda bile böyle güldüren, biricik oğluma beni anne olarak seçtiği için teşekkür eder; sağlıklı, çok başarılı, keyifli yıllar diliyor, sevgilerimi yolluyorum. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı.
- 3
"İYİ Kİ DOĞMUŞ, AİLEYE NEŞE KATMIŞSIN"
Türker İnanoğlu'nun 1974'te Filiz Akın'dan boşandıktan sonra nikâh masasına oturduğu Gülşen Bubikoğlu da İlker İnanoğlu'nun yeni yaşını kutladı. Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu kızı Zeynep İnanoğlu ve İlker İnanoğlu ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı yayımladı ve şu ifadeleri kullandı: Biraz eski resimleri karıştırdım... Mutlu anları hatırlamak istedim. Güzel bir anı belki hepimize iyi gelecek. İlker'ciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuş, aileye neşe katmışsın. Nice mutlu yılların olsun.
-