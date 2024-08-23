Gülşen Bubikoğlu'ndan İlker İnanoğlu'na 59'uncu yaş kutlaması

"BENİ ANNE OLARAK SEÇTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Filiz Akın, oğlunun doğum gününü "Bugün benim oğlumun doğum günü. Ne yazık ki birlikte kutlayamıyoruz 'Arka Sokaklar' çekimlerinde İstanbul'da olmak zorunda olduğu için... Beni en zor anlarımda bile böyle güldüren, biricik oğluma beni anne olarak seçtiği için teşekkür eder; sağlıklı, çok başarılı, keyifli yıllar diliyor, sevgilerimi yolluyorum. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı.