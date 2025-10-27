Habertürk
        Güllü'nün patronundan suç duyurusu

        Güllü'nün patronundan suç duyurusu

        Yalova'da evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün çocukları, annelerinin ölümüyle ilgili yorumlarda bulunan Ferdi Aydın hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın, Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmeye davam ederek Yalova Adliyesi'nde karşı suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:16 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:17
        Güllü'nün patronundan suç duyurusu
        26 Eylül'de Çınarcık'taki evinin terasından düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

        Yanındaki iki tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

        Ferdi Aydın
        Ferdi Aydın

        "TELEFON KAYITLARINDA İTİRAFI VAR"

        Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda; “Annemi öldürdüm” dediğini öne sürerek, şunları söyledi: Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım'ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım'ın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanım'ın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanım'ın da videosu var. Tuğyan'ın; "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim" diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanım'ın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü Abla'nın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm" demiş.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter
        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter

        ÇOCUKLARI, FERDİ AYDIN'DAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 16 Ekim'de annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 16.10.2025 Tuğyan Ülkem Gülter Tuğberk Yağız Hamza Gülter Vekili Av. Rahmi Çelik.

        #Güllü

