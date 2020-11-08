Osmanlı saray mutfağından bugünlere gelmiş ağız tatlandırıcı hafif bir tatlı olan güllaçla karşınızdayız. Peki içeriğindeki gül kokusuyla, ağız da dağılmasıyla, sofralarda muhabbette eşlik etmesiyle bildiğimiz güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir? İşte güllaç tarifi...

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

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GÜLLAÇ YAPILIŞI

GÜLLAÇ YAPIMININ PÜF NOKTALARI