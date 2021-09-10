"Şarkının hakkını vermek için çok çalıştım"

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Sanatçı Güliz Ayla, ilk defa bir cover şarkı seslendirerek, farklı bir çalışmaya imza atıyor. Sözü ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait olan "Şivesi Sensin Aşkın" şarkısını ilk kez Ayla, coverladı.



Ünlü şarkıcı, "Şivesi Sensin Aşkın"ın kendisi için ne ifade ettiğini, "Keşke ben yazsaydım' dediğiniz şarkılar olur. Benim için 'Şivesi Sensin Aşkın' o şarkılardan biri. 'Şarkı söylemek mi zor yoksa birine şarkını emanet etmek mi zor?' deseniz; ben 'Şarkıyı emanet etmek daha zor' derim. Üretmenin kıymetini bilen bir söz yazarı ve besteci olarak Yıldız Tilbe, bu güzel şarkısını emanet ettiğinde hakkını vermek için çok çalıştım. Dilerim bu şarkıyı benim yorumumla dinlediğinizde çok seversiniz ki ben de Yıldız Tilbe 'nin yüzünde bir tebessüme sebep olayım..." sözleriyle özetledi.

Sözü ve müziği Tilbe'ye, düzenlemesi Deeperise'a ait olan şarkının video klip yönetmenliğini ise Gökhan Özdemir üstlendi. Klip, sanatçının çok sevdiği Urla Bölgesinde çekildi. Pandemi nedeniyle klibin izole bir alanda ve doğa için de çekilmesi, seyircileri zamandan kopararak klibin renkli dünyasına sürükleyecek.



Güliz Ayla'nın "Şivesi Sensin Aşkın" teklisi tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.