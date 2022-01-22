"Ne zaman mevsimine göre giyinip, klip çekeceğim ben?"

HABERTURK.COM

"Olmazsan Olmaz", "Bahsetmem Lazım", "Gelsin Öpsün Kalbimi" ve "Sevgilim" gibi şarkılarla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Güliz Ayla, "Al Yorgun Kalbimi "adlı yeni teklisiyle soğuk kış günlerini enerjisiyle ısıtacak.

Sözleri Güliz Ayla’ya, müziği Güliz Ayla ve Cemre Kabaş’a ait şarkıya Ata Bornova ile Mehmet Mutlu’dan oluşan Alaca’nın yaptığı düzenleme 70’lerin diskosuyla günümüzün modern sound’unu bir araya getiriyor.

Romantik sözleriyle dikkat çeken "Al Yorgun Kalbimi"yi 2 yıl önce yazdığını söyleyen Güliz Ayla, "Akustik ve bundan çok daha yavaştı ilk hali. Nakaratı bambaşkaydı ama düzenlemesini yapan Alaca'yla tanışınca daha dinamik hallerin yakışacağını düşündüm.” diyor.

80’LERE IŞINLANDI

Gökhan Özdemir’in yönettiği klip ise "Al Yorgun Kalbimi"nin verdiği hisse son derece uygun olarak rengarenk çekildi. Bizi zamanda yolculuğa çıkararak 80’lere ışınlayan Özdemir, Güliz Ayla’ya da döneme uygun bir imaj yarattı. Kalemle sarılan bir kaset ve walkman ile başlayan klipte Güliz Ayla dönemin kıyafet ve aksesuarlarına ek olarak tekerlekli paten giyerek şarkısını söylüyor.

80’lerin modası aerobik fırtınasına da referans veren klipte Güliz Ayla spor kıyafetleri ve saç bandıyla kamera karşısına geçiyor. Sonra da bir mayoyla şezlonga uzanıp güneşleniyor.

Güliz Ayla, "Klip setlerinde hep üşüyen taraf oluyorum seçimlerim yüzünden. Yine kış ortası bir klipte mayo giydiğim için kendi kendimize güldük. Ne zaman mevsimine göre giyinip klip çekeceğim ben?” sözleriyle ekip arkadaşlarını güldürdü.