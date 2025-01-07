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        Haberler Bilgi Ekonomi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi halka arz talep toplama, lot dağıtımı, fon kullanımı ve BIST kodu

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi halka arz talep toplama, lot dağıtımı, fon kullanımı ve BIST kodu

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz tarihleri belli oldu. 1958 yılında kurulan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, dünya çapında anahtar teslim inşaat, altyapı ve endüstriyel inşaat projeleri faaliyetleri yürüten Gülermak Ağır Sanayi'nin halka arz büyüklüğü 4.8 milyar TL olarak belirlendi. Peki Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman? İşte, Gülermak Ağır Sanayi halka arz talep toplama, lot dağıtımı, fon kullanımı ve BIST kodu hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:06
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        • 1

          Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ilan edildi. Gülermak Ağır Sanayi’nin halka arz süreci Ocak ayında yapılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise toplamda 4,8 milyar TL olarak açıklandı. BIST kodu GLRMK olarak duyuruldu. İşte Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz tarihleri ve detayları

        • 2

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA ARZ NE ZAMAN?

          Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş (GLRMK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile borsada işlem görmeye başlamak için 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplayacak.

          HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş talep toplama, yatırımcılara 125 TL sabit fiyatla sunulacak.

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        • 3

          DAĞITILACAK PAY MIKTARI (OLASI) *

          - 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).

          - 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).

          - 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).

          - 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

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