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        Haberler Bilgi Ekonomi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) için gong çaldı, halka arz oldu! Gülermak Ağır Sanayi İnşaat toplam ve kişi başı kaç lot verdi?

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat için gong bugün çaldı!

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat için gong bugün çaldı ve firma halka arz oldu. 'GLRMK' kodu ile borsada işlem gören firma 32 milyon 300 bin lot dağıttı. İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 09:40 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:40
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        • 1

          Gülermak Ağır Sanayi İnşaat için gong bugün çaldı ve firma halka arz oldu. 4.8 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı ve kişi başına 27 lot verdi. İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları...

        • 2

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İÇİN GONG ÇALDI!

          Firma, 17 Ocak 2025 bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.

        • 3

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı. Kişi başına 3375 TL değerinde 27 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.

        • 4

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI

          Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.

          Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.

          Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.

          Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.

        • 5

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.

        • 6

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci 10 Ocak'ta tamamlandı.

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