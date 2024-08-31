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        Haberler Gündem Güncel Gülereş Baba Türbesi yenilendi | Son dakika haberleri

        Hakkari'de Gülereş Baba Türbesi yenilendi

        Hakkarililer ve çevre illerden gelenlerin ziyaret ettiği Biçer Mahallesi'ndeki Gülereş Baba Türbesi'ni yenilendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 31.08.2024 - 14:21
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        Gülereş Baba Türbesi yenilendi
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        Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda Biçer Mahallesi'ndeki Gülereş Baba Türbesi, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile vatandaşların iş birliğiyle bakım ve onarımdan geçirildi.

        Yapılan çalışmalar neticesinden yenilenen türbeyi gören vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür etti. Özellikle dini günlerde Hakkari halkı başta olmak üzere çevre illerden yoğun ziyaret alan Gülereş Baba Türbesi, en son 1982 yılında Camiler Derneği tarafından yenilenmişti.

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        #yerel haberler
        #Hakkari
        #gülereş baba türbesi
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