Güler Sabancı: İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve barıştan yana olmalısınız.

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Sabancı Üniversitesi’nin 22. dönem lisans ve 25. dönem lisansüstü mezuniyet töreni, üniversitenin Tuzla kampüsünde gerçekleştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri Fakültelerinden toplam 977 öğrencinin mezun olduğu törene, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, öğretim üyeleri ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, mezunlara yönelik konuşmasında geçen yıl yapay zeka tarafından hazırlanan konuşmasını hatırlatarak şöyle devam etti; "Bu sene de yapay zekaya “Mezuniyet konuşmasında gençlere neler tavsiye etmeliyim?” diye sorduk. Çok uzun bir liste ile karşılaştım. Bunlardan 1-2 tanesini seçtim, bana göre önemli bulduğum bazı cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyamız, hepinizin de bildiği gibi büyük bir dönüşüm içerisinde, dijitalleşiyor ve bu dönüşüm, tüm ihtiyaçları köklü bir şekilde değiştiriyor. Yapay zeka, büyük veri, otomasyon gibi teknolojiler, iş dünyasında devrim yaratıyor. Sabancı Üniversitesi mezunları olarak kazandığınız disiplinler arası düşünme yeteneğiniz, kısır döngülerden uzaklaşmanıza ve daha kapsamlı, yaratıcı çözümler geliştirmenize olanak sağlıyor. Bunun için her zaman bilimsel verilere dayalı kararlar alın, veriye dayalı düşünme alışkanlığınızı sürdürün ve araştırma yapmaktan çekinmeyin. Teknolojinin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirirken, olası tehditlere karşı da hazırlıklı olmalısınız. Yapay zekanın etik kullanımı, veri gizliliği ve siber güvenlik konularında duyarlı olun."

REKLAM BİLİMİN IŞIĞINDA İLERLEYİN Güler Sabancı, yeni mezunlara seslendiği konuşmasında farklı bir dünyaya ve yeni bir hayata geçiş yaptıklarını belirterek “Çoklu krizler ve savaşların olduğu böyle bir ortamda başarılı olabilmek için gerekli tüm bilgi ve donanıma sahipsiniz. Uzun ömrünüzde, birçok geçişler yaşayacaksınız. Hayatınız boyunca bu geçişleri başarılı kılmanızın yolu; bilimin gücünden ve öncülüğünden ayrılmamak, değişime, öğrenmeye açık olmak, esnek olmak, çözüm odaklı olmaktan geçiyor” dedi. Eski dönem mezunların uluslararası anlamda büyük başarılara imza attığını da sözlerine ekleyen Sabancı, “Sizlerin de diğer tüm Sabancı Üniversitesi mezunları gibi ileride büyük başarılara imza atacağınıza eminim. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başta siz gençler olmak üzere hepimize düşen görev, daha iyi bir gelecek idealiyle, bilimin ışığında ilerlemeyi sürdürmektir. Bir de unutmayın en sıkıntılı zamanlarda, en zor kararlarda daima evrensel değerler yolunuza ışık olacaktır: İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve barıştan yana olmalısınız.”

REKLAM 'DÜNYANIN ÖNDE GELENLERİNDEN OLACAĞIZ' Güler Sabancı, üniversitenin Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’yı büyük sevgi ve saygıyla andığını sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu yıl, aramızdan ayrılışının 20’nci yılı. O’nu her zaman fikirleriyle yaşatmaya devam edeceğiz. Sakıp Bey, üniversitemizin 1999 yılındaki açılışında ‘Geç kaldık, ama bunu avantaja çevireceğiz. En son teknolojiler ve en ileri düşüncelerle eğitim konusunda iddialı bir üniversite yapacağız’ demişti. Bugün 25 yaşında, genç ancak son derece tecrübeli bir kurumuz. Geldiğimiz noktada 11 binden fazla lisans mezunumuz var. Yüksek lisans ve doktora mezunlarımızın sayısı 6 binin üzerinde. Ülkemizde akademi ve sanayi iş birliklerinin en iyi örneklerini hayata geçirmiş bir kurum olarak şimdiye kadar 2 binden fazla proje gerçekleştirdik. Üniversite olarak kırka yakın startupa yatırım yaptık. Gerek eğitim anlayışımız, gerekse üniversite yapılanmamız ile akademik ve bilimsel araştırma alanında da Türkiye’de her zaman öncü, örnek ve yenilikçi olduk. Sabancı Üniversitesi, dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olma hedefiyle başarılarını her dönem daha da artırıyor.”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada; “Her sene Türkiye'nin dört bir köşesinde yetişen en başarılı öğrencileri Sabancı Üniversitesi'nin sıralarında görmek, bize büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk 1000'den aldığımız öğrenci sayısını, 5 sene içinde 2 kattan fazla arttırmayı başardık. Yeni kayıt yapan öğrencilerimizin yüzde 50'sinden fazlası ilk 20 binden, yüzde 90'ından fazlası ise ilk 100 binden geliyor. Kız öğrenci oranımızın yüzde 40'a ulaştığını bilmek ise, bizim bu gururumuzu daha da arttırıyor.

Törende fakülte birincilerine, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetiyle oluşturulan fondan sağlanan ödüller de verildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Özgür Yılmaz Beker, Ege Demirci, Efe Tüzün, Görkem Yar, Ege Zorlutuna ve Eylül Öykü Şen, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden Hikmet Nazan Denktaş, Yönetim Bilimleri Fakültesinden Berk Sezer, ödüllerini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’dan aldı. Sabancı Üniversitesi 2024 Mezunları mutluluklarını tören sonunda havaya keplerini atarak gösterdiler.