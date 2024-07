Güler Sabancı: İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve barıştan yana olmalısınız.

Sabancı Üniversitesi’nin 22. dönem lisans ve 25. dönem lisansüstü mezuniyet töreni, üniversitenin Tuzla kampüsünde gerçekleştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri Fakültelerinden toplam 977 öğrencinin mezun olduğu törene, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, öğretim üyeleri ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, mezunlara yönelik konuşmasında geçen yıl yapay zeka tarafından hazırlanan konuşmasını hatırlatarak şöyle devam etti; "Bu sene de yapay zekaya “Mezuniyet konuşmasında gençlere neler tavsiye etmeliyim?” diye sorduk. Çok uzun bir liste ile karşılaştım. Bunlardan 1-2 tanesini seçtim, bana göre önemli bulduğum bazı cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyamız, hepinizin de bildiği gibi büyük bir dönüşüm içerisinde, dijitalleşiyor ve bu dönüşüm, tüm ihtiyaçları köklü bir şekilde değiştiriyor. Yapay zeka, büyük veri, otomasyon gibi teknolojiler, iş dünyasında devrim yaratıyor. Sabancı Üniversitesi mezunları olarak kazandığınız disiplinler arası düşünme yeteneğiniz, kısır döngülerden uzaklaşmanıza ve daha kapsamlı, yaratıcı çözümler geliştirmenize olanak sağlıyor. Bunun için her zaman bilimsel verilere dayalı kararlar alın, veriye dayalı düşünme alışkanlığınızı sürdürün ve araştırma yapmaktan çekinmeyin. Teknolojinin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirirken, olası tehditlere karşı da hazırlıklı olmalısınız. Yapay zekanın etik kullanımı, veri gizliliği ve siber güvenlik konularında duyarlı olun."

REKLAM

'DÜNYANIN ÖNDE GELENLERİNDEN OLACAĞIZ'

Güler Sabancı, üniversitenin Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’yı büyük sevgi ve saygıyla andığını sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bu yıl, aramızdan ayrılışının 20’nci yılı. O’nu her zaman fikirleriyle yaşatmaya devam edeceğiz. Sakıp Bey, üniversitemizin 1999 yılındaki açılışında ‘Geç kaldık, ama bunu avantaja çevireceğiz. En son teknolojiler ve en ileri düşüncelerle eğitim konusunda iddialı bir üniversite yapacağız’ demişti. Bugün 25 yaşında, genç ancak son derece tecrübeli bir kurumuz. Geldiğimiz noktada 11 binden fazla lisans mezunumuz var. Yüksek lisans ve doktora mezunlarımızın sayısı 6 binin üzerinde. Ülkemizde akademi ve sanayi iş birliklerinin en iyi örneklerini hayata geçirmiş bir kurum olarak şimdiye kadar 2 binden fazla proje gerçekleştirdik. Üniversite olarak kırka yakın startupa yatırım yaptık. Gerek eğitim anlayışımız, gerekse üniversite yapılanmamız ile akademik ve bilimsel araştırma alanında da Türkiye’de her zaman öncü, örnek ve yenilikçi olduk. Sabancı Üniversitesi, dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olma hedefiyle başarılarını her dönem daha da artırıyor.”