Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2019'da eşi Tarık Ünlüoğlu'nun kaybettikten sonra zor zamanlarını aile dostlarıyla atlatmaya çalışan Gülenay Kalkan, önceki gün Arzum Onan ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Kol kola yürüyüş yapan ikili, keyifli bir şekilde sohbet ederken görüntülendiklerini fark edince basın mensuplarını selamlayarak yollarına devam etti.