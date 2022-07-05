'Güldürme Beni' seyirciyle buluştu

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Programın ilk bölüm konukları Nükhet Duru ve Hakan Yılmaz olurken, izleyiciler sosyal medyada da #GüldürmeBeni etiketiyle paylaşımlarını yaptılar. Sosyal medyada etkileşim alan program, birbirinden eğlenceli sürprizleri ve doğaçlama performansları ile dikkat çekti.

Yarışmacılar Mustafa Üstündağ, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz ve Nursel Köse, Demet Akbağ’ın talimatlarını yerine getirmeye çalışırken kılıktan kılığa ve şekilden şekile girdi.

ASLI BEKİROĞLU, MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ’A YOGA YAPTIRDI

‘Güldürme Beni’nin ilk bölümünde Güldürme Beni Evi’ne bavuluyla yatılı gelen Mustafa Üstündağ, yoga yaparken çok zorlandı ama ressam Bob Ross taklidi ile kahkahaya boğdu. İtalyancasıyla parlayan Ersin Korkut, saçma haberler konusunda uzman haber sunucusu karakteriyle rakiplerini güldürdü.

Aslı Bekiroğlu, Mustafa Üstündağ’a yoga yaptırıyor;

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NÜKHET DURU VE HAKAN YILMAZ’IN SKEÇLERİ HERKESİ KAHKAHAYA BOĞDU

Enerjisiyle rakiplerini her an zorlayan Sinan Çalışkanoğlu kung fu hocası rolünde yıldızlaşırken, Aslı Bekiroğlu rakiplerine ‘diss’ attığı rap performansıyla herkesi şaşırttı. Nursel Köse ve Sadi Celil Cengiz, rakiplerinin güldürme çabalarını soğukkanlılıkla karşılayıp kahkahalarını içlerine atarken, Suzan Kardeş veliahtı ilan ettiği Ersin Korkut’u adeta ateşe attı!

‘Güldürme Beni’nin doğaçlama bölümünde ise ünlü konuklar Nükhet Duru ve Hakan Yılmaz eve girerek ortalığı fena karıştırdı. Nükhet Duru, şan hocası olarak yarışmacılara soğuk terler döktürdü, Hakan Yılmaz ise uçak skecinde herkesi kahkahaya boğdu.

'Güldürme Beni'de Nükhet Duru sürprizi;

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‘Güldürme Beni’de her hafta en çok gülen eve veda edecek ve yeni bir yarışmacı ekibe dahil olacak.

‘Güldürme Beni’ yeni bölümüyle 11 Temmuz Pazartesi 20.00’de SHOW TV’de.

İşte Güldürme Beni’nin 2. Bölüm Tanıtımı;