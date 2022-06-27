'Güldürme Beni'nin merakla beklenen afişi yayınlandı

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Yayınlanan eğlence dolu tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken Güldürme Beni’nin afişi de yayınlandı. Usta oyuncu Demet Akbağ’ın birbirinden ünlü yarışmacılar ve konuklarla birlikte yeni bir komedi formatıyla ekrana döneceği ‘Güldürme Beni’de, yarışmacılar gülmemeye çalıştıkça seyirci kahkahadan kırılacak!

KİM DAHA ÇOK GÜLDÜRECEK? EN ÇOK GÜLEN ELENİYOR!

Eğlenceli içeriği ile dikkat çeken programda, Demet Akbağ ‘Komedi Dairesi Başkanı’ unvanıyla seyirci karşısına çıkıyor! Yarışmacılara ve konuklara çeşitli sürpriz rolleri Demet Akbağ verirken, programın sunuculuğunu ise Şahin Irmak üstleniyor. Yarışmacılar birbirlerini güldürmeye çalışırken kendileri gülmemeye çalışacak, en çok gülen elenecek. Yarışmacıların her anı, evin tüm duvarlarına ve tüm objelerine gizlenmiş kameralarla saniye saniye kaydedilecek. Hiçbir gülümseme, tebessüm ve kahkaha bu kameralardan kaçamayacak!

Demet Akbağ, yarışmacıları tüm bu kameraların görüntülerini yansıtan monitörlerle donatılmış özel komuta merkezinden izleyecek. Akbağ ünlü konuklarıyla yaptığı işbirliklerinde yarışmacılara sürprizler hazırlayacak. Kimi görevlerini ünlü misafirlerine vererek, onları Güldürme Beni Evi’ne yollayacak.

‘Güldürme Beni’nin yarışmacı kadrosundaki ünlü isimler, oyunculuğun en zor alanlarından biri olan ‘doğaçlama’da yeteneklerini sergilerken, her hafta en çok gülen eve veda edecek ve ekibe yeni bir ünlü yarışmacı dahil olacak.

‘Güldürme Beni’ yakında Show TV’de başlıyor.