'Güldürme Beni'den bir tanıtım daha!

‘Güldürme Beni’ birbirinden komik yarışmacıları, ünlü konukları, Demet Akbağ ve sunucu Şahin Irmak’la birlikte SHOW TV’de yaz ekranına neşe getirirken, yayınlanan yeni tanıtım ikinci bölümde eğlencenin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.

Yarışmacılar Mustafa Üstündağ, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz ve Nursel Köse her hareketlerini özel komuta merkezinden izleyen Demet Akbağ’ın talimatlarını yerine getirmeye çalışacak. Demet Akbağ, ünlü misafirleriyle yarışmacılarına eğlenceli sürprizler hazırlayacak.