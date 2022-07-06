Güldürme Beni’nin ikinci Tanıtımı Yayınlandı!

‘Güldürme Beni’ birbirinden komik yarışmacıları, ünlü konukları, Demet Akbağ ve sunucu Şahin Irmak’la birlikte SHOW TV’de yaz ekranına neşe getirirken, yayınlanan yeni tanıtımlar eğlence dolu bölümden ipuçları veriyor.

İKİNCİ BÖLÜM RENGARENK GELİYOR!

Yarışmacılar Mustafa Üstündağ, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz ve Nursel Köse her hareketlerini özel komuta merkezinden izleyen Demet Akbağ’ın talimatlarını yerine getirmeye çalışacak. Demet Akbağ, ünlü misafirleriyle yarışmacılarına eğlenceli sürprizler hazırlayacak.

Güldürme Beni yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!