Ünlü isimlerin birbirini güldürmek için giriştiği eğlenceli mücadelenin rengi değişiyor. Demet Akbağ’ın talimatlarıyla rakiplerini güldürmek için her yolu deneyen yarışmacılar birbirlerine meydan okuyor.

Mustafa Üstündağ, Hande Katipoğlu ve Sinan Çalışkanoğlu’ndan oluşan ‘Grup Çamur’ ile Ersin Korkut, Hakan Bilgin, Bülent Çolak ve Sevda Baş’lı ‘Grup Sempatikler’ kahkaha yarışında karşı karşıya geliyor.

‘Güldürme Beni’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 22.45’te Show TV’de!

İşte Güldürme Beni’nin Yeni Bölüm Tanıtımı;