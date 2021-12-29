Güldür Güldür Show yılbaşı akşamı herkesi ekran başına kilitleyecek çok eğlenceli, çok renkli ve sımsıcak özel bir bölümle ekranlara geliyor! Birbirinden özel konukların performanslarıyla da göz dolduracağı bölümde sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor. Güldür Güldür ekibi hem en sevilen fenomen karakterleri hem de bu akşama özel hazırladıkları performanslar ile izleyiciyi mest etmeye hazırlanıyor.

Güldür Güldür ekibi sımsıcak bir yılbaşı akşamı programı hazırladı, geceye damga vuracak performanslar seyirciyi hem eğlenceli hem de duygusal bir akşama davet ediyor.

Yılbaşı akşamı eğlencenin bir an durmayacağı programın özeti ise şöyle,