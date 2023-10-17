Güldür Güldür'ün İbrahim'i adeta eridi! Rüştü Onur Atilla'nın son hali şaşırttı!

Evli ve iki çocuk babası olan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın gönderilerinin altına sevenlerinden: "Aşırı fit olmuşsun", "Çok iyisiniz ama daha fazla zayıflamayın", "Çok sağlıklı görünüyorsunuz" gibi yorumlar geldi.