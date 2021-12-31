Show TV ekranlarının fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show'un Yılbaşı Özel programı için geri sayım başlamış durumda. Birbirinden özel konukların katılacağı yılbaşı programı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Güldür Güldür ekibi sımsıcak bir yılbaşı akşamı programı hazırladı, geceye damga vuracak performanslar seyirciyi hem eğlenceli hem de duygusal bir akşama davet ediyor.

Yılbaşı akşamı eğlencenin bir an durmayacağı programın özeti ise şöyle,