Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 12.sezon yayın tarihi
SHOW TV'de ekranlara gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show'un 12.sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor, bu sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...
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SHOW TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Programdan arka arkaya yayınlanan fragmanlar, yeni sezonda izleyiciye bir kahkaha tufanı vadediyor. Peki, Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor, bu sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Güldür Güldür Show, yeni sezon ilk bölümüyle 19 Ekim Cumartesi 20.00’de SHOW TV’de izleyici karşısına çıkacak.
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZONUNDA KADRODA KİMLER VAR?
Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZONDAN ARKA ARKAYA TANITIMLAR YAYINLANDI!
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