Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölüm tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da yılbaşı haftasında da oldukça eğlenceli anlar yaşanacak..

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL İLE UNUTULMAYACAK BİR EĞLENCE SİZLERİ BEKLİYOR

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle gümbür gümbür geliyor. Birbirinden özel konuklarıyla unutamayacağınız bir eğlence sizi bekliyor.

Renkli skeçlerle eğlencenin hız kesmediği tanıtımda birbirinden özel konukların ve Güldür Güldür ekibinin performansları dikkat çekiyor.

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Tanıtımları;