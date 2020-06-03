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7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show, Cuma akşamı Show TV'de...

Karantina sürecinde eşinin akrabalarına evini açan Şevket, bu durumdan ne kadar pişman olabilir? Akrabalar, misafir oldukları evi ne kadar benimsemiş olabilirler?

Batı özentisi sosyal medya fenomeni Yeter ve arkadaşları, yeni açılan İsmail'in lokantasına nasıl yorumlarda bulunacaklar? Müşteri kaybetmek istemeyen İsmail ve Bilal, gençlerin kullandıkları yabancı kelimeler yüzünden nasıl bir çıkmaza girecekler?

Sahtekarlıkta sınır tanımayan Emlakçı Feridun, kandırdığı müşterilerin dükkanını basması sonucunda zor anlar yaşayacak! Dolandırıldıkları anları anlayan öfkeli müşteriler, Feridun'dan kaptırdıklarını alabilecekler mi?

Pandemi sürecinde berberlere gitmek yasak olunca kendi berberlerini gizlice eve çağıran Mesut, zabıta eşi Çiçek'e yakalanmadan tıraşını olabilecek mi?

Karantina sürecinde uzun bir süre birbirlerinden ayrı kalan Bilal ve Naime çifti sonunda buluşuyor! Naime, Bilal ile görüşmek için ne gibi önlemler almış olabilir? Apartman sakini Kudret teyzenin ikiliye bu kadar sinirlenmesinin sebebi ne olabilir?

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 5 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!