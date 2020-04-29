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Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show Cuma akşamı Show TV’de...



İş yerinde daha verimli bir ortam yaratmak için Tibet’e giden Naime, içindeki tüm kötülüklerden arınınca beklediği başarıya ulaşabilecek mi? Naime’den çıkan tüm kötülükler bir araya gelip bir insan formuna bürününce Naime’ye ne gibi sıkıntılar veya ne gibi faydalar sağlayacak?

Şevket, damatlarıyla hangi konuda tartışmaya girecek? İki damadı da görüş ayrılığına girince Şevket, orta yolu bulmak için ne yapacak? Fikri ve İbrahim’in görüşleri ne kadar net olabilir?

İkiz bebek sahibi olan Hayati ve Yeter’in uzun bir süreden sonra çıktıkları akşam yemeği nasıl geçti? Hayati ve Yeter’in ikiz bebekleri hayatlarını nasıl etkiledi?

"Önce Sanat Vardı" programına duayen yönetmen İbrahim Çekiç konuk oluyor! Usta yönetmeni yakından tanıyacağımız programda sunucu Çetin’i ne gibi sıkıntılar bekliyor olabilir?

Beleşçi denilince ilk akla gelen kişi olan İsmail, kız isteme merasiminde arkadaşlarına ne gibi baskılar uyguladı? Arkadaşları sakin kalabilecek ve kız isteme merasimini sorunsuz bir şekilde bitirebilecek mi?

Naime İbret’in sunumuyla, ikili ilişkilerinde bulup da bunayan, nankörlük yapan herkese alması gereken ibreti veren program İbret Saati’nde bu hafta hangi olay işlendi? Yeter, Fikri’den ayrıldığı için pişman oldu mu?

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 1 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!