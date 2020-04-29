29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show Cuma akşamı Show TV’de...
İş yerinde daha verimli bir ortam yaratmak için Tibet’e giden Naime, içindeki tüm kötülüklerden arınınca beklediği başarıya ulaşabilecek mi? Naime’den çıkan tüm kötülükler bir araya gelip bir insan formuna bürününce Naime’ye ne gibi sıkıntılar veya ne gibi faydalar sağlayacak?
Şevket, damatlarıyla hangi konuda tartışmaya girecek? İki damadı da görüş ayrılığına girince Şevket, orta yolu bulmak için ne yapacak? Fikri ve İbrahim’in görüşleri ne kadar net olabilir?
İkiz bebek sahibi olan Hayati ve Yeter’in uzun bir süreden sonra çıktıkları akşam yemeği nasıl geçti? Hayati ve Yeter’in ikiz bebekleri hayatlarını nasıl etkiledi?
"Önce Sanat Vardı" programına duayen yönetmen İbrahim Çekiç konuk oluyor! Usta yönetmeni yakından tanıyacağımız programda sunucu Çetin’i ne gibi sıkıntılar bekliyor olabilir?
Beleşçi denilince ilk akla gelen kişi olan İsmail, kız isteme merasiminde arkadaşlarına ne gibi baskılar uyguladı? Arkadaşları sakin kalabilecek ve kız isteme merasimini sorunsuz bir şekilde bitirebilecek mi?
Naime İbret’in sunumuyla, ikili ilişkilerinde bulup da bunayan, nankörlük yapan herkese alması gereken ibreti veren program İbret Saati’nde bu hafta hangi olay işlendi? Yeter, Fikri’den ayrıldığı için pişman oldu mu?
Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 1 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!