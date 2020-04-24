Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleriyle Show TV'de!

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 1 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!