'Güldür Güldür Show' özel gösterileri devam ediyor

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'Güldür Güldür Show', Türkiye ve yurt dışındaki özel gösterilerine devam ediyor. O gösterilerden biri de 25 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak.

Eylülde ABD ve Kanada'da olmak üzere Kuzey Amerika turnesinde 4 şehirde 6 oyunla 15 bin seyirciye kahkaha attıran 'Güldür Güldür Show', şubattaki Almanya turnesinde ise Stuttgart, Münih, Frankfurt ve Bochum'da sahnelenecek.

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