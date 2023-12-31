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        Haberler Televizyon Yeni yıla SHOW TV'de 'Güldür Güldür Show' ile 'Güldür Güldür' girilecek

        Yeni yıla SHOW TV'de 'Güldür Güldür Show' ile 'Güldür Güldür' girilecek

        SHOW TV'de yayınlanan, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show'un 'Yılbaşı Özel Bölümü', yeni yıla; şen, keyifli girmek için nokta atışı teşkil edecek. 'Güldür Güldür Show'un 'Yılbaşı Özel Bölümü', "Yeni yıla nasıl girersen, senin için bütün yıl öyle geçer"e göz kırpacak

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 31.12.2023 - 00:04 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:04
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        • 1

          Hani bir inanış vardır; "Yeni yıla nasıl girersen, senin için bütün yıl öyle geçer" diye...

          SHOW TV'de bu akşam yayınlanacak olan ‘Güldür Güldür Show’un 'Yılbaşı Özel Bölümü', yeni yıla; bir hayli keyifli girmek için nokta atışı olacak.

        • 2

          'Yılbaşı Özel Bölümü'nün çekimlerini BKM Beşiktaş'ta seyrettiğim, yapımını BKM’nin üstlendiği, adını televizyon ve tiyatro tarihine altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’; izleyicilerin, 2024’e ziyadesiyle kahkaha atarak girmesini sağlayacak.

        • 3

          ‘Güldür Güldür Show’, izleyicilerine ayrıca konuk şarkıcıların seslendirdiği şarkılar ve illüzyon gösterisiyle de eşsiz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
          ‘Yılbaşı Özel Bölümü'nün özel konuklarından biri de şüphesiz ‘Sürahi Hanım’ tiplemesiyle Yasemin Yalçın.

        • 4

          ‘Güldür Güldür Show’un ‘Yılbaşı Özel Bölümü’nde sahneye çıkacak olan şarkıcılar;
          Nazan Öncel.
          Şimdi 90’lar. (Metin Özülkü - Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner)
          Norm Ender.
          Muammer Ketencoğlu ve Balkanlar.

        • 5

          Ve
          İllüzyon gösterisiyle Enver Ertaş.

        • 6

          ‘Yılbaşı Özel Bölümü'de benim gözde skeçlerim; ‘Bebek İsmail - Yeni Yılın İlk Bebeği’, ‘7 Bela Hüseyin - Yılbaşı’ ve ‘Sürahi Hanım Yılbaşı Partisi’ oldu.

          ‘Güldür Güldür Show’, salondaki seyircilerin çeşitli konulardaki anlatımları ve paylaştıkları anıları da izleyicilerin yılbaşı gecesine ayrı bir renk katacak.

        • 7
        • 8

          Gerek ‘Yılbaşı Özel Gösterisi’nin gerekse diğer bölümlerin skeçleri; Murat Kepez’in editörlüğünde;
          • Eray Akyamaner
          • Ayberk Sak
          • Cihan Deniz
          • Sıla Çetindağ
          • Şükrü Özbey
          • Pelin Serin
          • Uğur Gövercin
          • Dinar Kahveci
          • Onur Ümit
          tarafından yazıldı / yazılıyor.

        • 9

          Necati Akpınar’ın yapımcısı olduğu ‘Güldür Güldür Show’un yönetmeni Meltem Bozoflu, uygulayıcı yapımcısı ise Elif Yakarçelik.
          Ramiz Bayraktar’ın müziklerini yaptığı ‘Güldür Güldür Show’un sanat yönetmenliğini Ayşen Gürevin üstleniyor.

        • 10

          Senaryo ekibi tarafından kaleme alınan skeçler; Ali Sunal’ın moderasyonuyla;
          • Alper Kul (İsmail)
          • Doğa Rutkay (Yeter)
          • Onur Atilla (İbrahim)
          • Meltem Yılmazkaya (Mehtap)
          • Uğur Bilgin (Mesut)
          • Aylin Kontente (Burcu),
          • Erdem Yener (Hüseyin)
          • Mahir İpek (Hayati)
          • Aziz Aslan (Fikri)
          • Özgün Aydın (Mustafa)
          • Açelya Topaloğlu (Çiçek)
          • Burak Topaloğlu (Bahadır)
          • Berkay Tulumbacı (Ozan)
          • Toygan Avanoğlu (Paşa)
          • Özgün Bayraktar (Jale)
          • Ayça Koptur (Feride)
          • Fatih Öztürk (Sadık)
          • Nazmi Sinan Mıhçı (Dayı)
          • Hasibe Özlem Eren (Nazlı)
          tarafından yüksek performansla sahneleniyor.

        • 11

          ‘Güldür Güldür Show’un ‘Yılbaşı Özel Bölümü’neki skeçler şu şekilde;

        • 12

          ‘DÜZ İBRAHİM – YILBAŞI’
          ‘Paşa’, ‘Yeter’ ve kızları ‘Çiçek’ ve damat adayı ‘Düz İbrahim’, dağ evinde yılbaşı kutlamak ister. ‘Düz İbrahim’, her zamanki gibi komutları düz algılar ve yılbaşı oyunlarını oynayamaz. Kimse, ‘Düz İbrahim’ yüzünden keyif alamaz.

        • 13

          ‘7 BELA HÜSEYİN – YILBAŞI’
          ‘7 Bela Hüseyin’ ile arkadaşları, yılbaşı kutlaması yapmak ve kızlarla tanışmak için mekâna gider. Tanıştığı kızların belalıları ‘Kargaburun Ozan’a ve arkadaşlarına kim olduklarını bilmeden telefondan atar yapar. ‘Kargaburun Ozan’ ve arkadaşları mekâna tankla gelince, ‘7 Bela Hüseyin’ ve arkadaşları saklanır. Ortaya çıkınca kendilerini sihirbaz kişiler olarak tanıtır.

        • 14

          ‘BÜYÜK İKRAMİYE’
          Hayati ailesiyle birlikte yılbaşını kutlarken ‘Mesut Enişte' de akrabaları tarafından Hayatilere yollanılmıştır. ‘Mesut Enişte', her zamanki gibi boş hikâyelerini anlatır. Piyango çekilişi olduğunda ise herkes biletini yırtar fakat ‘Hayati’ biletin kendine çıktığını düşünür.

        • 15

          ‘BEBEK İSMAİL - YENİ YILIN İLK BEBEĞİ’
          ‘Bebek İsmail’, hastanede yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelir ve diğer bebeklere hava atar. Bakanlar arar ve herkes istediğini yapar fakat sakallı bir bebeğin doğması popülerliğini elinden alır.

        • 16

          ‘SÜRAHİ HANIM YILBAŞI PARTİSİ’
          ‘İbrahim’, evde arkadaşlarıyla yılbaşı partisi yapmayı planlar. Ne var ki ‘İbrahim’in huysuz babaannesi ‘Sürahi Hanım’ gelir. ‘Sürahi Hanım’, gençlere sataşıp huzursuzluk çıkarır ve eğlenmelerini engeller.

        • 17

          YENİ YILA NASIL GİRERSEN
          ‘Yeter’, arkadaşları tarafından yeni yıla girmek için mekâna getirilmiştir. Ne var ki ‘Yeter’, gecenin sonunda herkesi toplama görevi kendisine düşeceğinden korkar. Arkadaşları ‘Yeter’e sorun çıkmayacağı için söz verir.

        • 18

          ‘DANSÖZ’
          ‘İsmail’, ‘Hayati’ ve ‘Hüseyin’ eşleri; ‘Burcu, ‘Nazlı’ ve ‘Jale’ ile fasıl yemeğine gitmişlerdir. Erkekler, kadınlara dans edemediklerini çünkü onları hiç dans ederken görmediklerini söyler. Kadınlar, sırasıyla çıkıp çok iyi dans edince mekândan onlara iş teklifi gelir.

        BURÇLAR

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        Koç
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        Boğa
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