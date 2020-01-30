HABERTURK.COM

Önceki akşam BKM Tiyatro'da gerçekleşen çekimlerin finalinde selama çıkan Güldür Güldür ekibi Show ekibi adına Ali Sunal konuştu.

"UMARIM BİRAZ DA OLSA ACILARI HAFİFLETEBİLİRİZ"

Ali Sunal, "Tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Böyle zamanlarda bir ve beraber olmak, destek olmak acıyı biraz olsun hafifletiyor. Biz de bu akşamki gelirin tümünü bağışlamak istedik. Umarım biraz da olsa acıları hafifletebiliriz" ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!