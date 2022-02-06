"Kalbimizin bir yanı boş kaldı!"

HABERTURK.COM

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, programda 24 Ocak'ta hayata veda eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik ile ilgili ekip adına adına duygusal bir konuşmaya imza attı.

Sunal, "Biz tertemiz kalpli, çalışan, üreten, güçlü bir şekilde ayakta duran bir cumhuriyet kadınını kaybettik. Kardeşim Ezo'nun isim annesi, babamın yol arkadaşı Fatma Girik'i kaybettik. Bu akşam ve sonraki tüm alkışlarda yeri olsun. Elveda Fato Abla, sen gittin kalbimizin bir yanı da boş kaldı." dedi.

FATMA GİRİK HAKKINDA

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Antalya Altın Portakal Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu (1965 - Keşanlı Ali Destanı)

* En İyi Kadın Oyuncu (1967 - Sürtüğün Kızı)

* Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998)

Adana Altın Koza Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu (1969 - Büyük Yemin ve Ezo Gelin)

* En İyi Kadın Oyuncu (1970 - Boş Beşik)

* En İyi Kadın Oyuncu (1971- Acı)

* Yaşam Boyu Onur Ödülü (2006)

Ankara Film Festivali

* Aziz Nesin Emek Ödülü (2007)

Sadri Alışık Ödülleri

* Onur Ödülü (2007)

2005’te Memduh Ün’ün yönettiği ‘Sinema Bir Mucizedir’den sonra hiçbir sinema filminde rol almadı. Oysaki sinema kariyerinin ‘Altın Yılı’na sadece iki yıl kalmıştı.

Oyunculuğu top yekûn 2012’de rol aldığı ‘Babalar ve Evlatlar’ adlı TV dizisinden sonra bırakan Fatma Girik, özellikle sert mizaçlı kadın rolleriyle Türk sinemasının efsanelerinden biri olmayı başardı.