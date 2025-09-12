Gülçin Santırcıoğlu’ndan Yılmaz Güney’e sert sözler

Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla gündeme geldi. Santırcıoğlu’nun Yılmaz Güney hakkında sarf ettiği sözler dikkat çekti. Oyuncu, paylaşımında ;"İkiyüzlü ahlak anlayışınızdan bıktık. Yılmaz Güney bir katildir. Ben katil ve kadın düşmanı olmasına rağmen seviyorum deyin bari" ifadelerini kullandı.

