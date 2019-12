Dizilerden aşina olduğumuz bir sima olan Gülçin Hatıhan, ATV ekranlarında yayınlanan ve beğeni ile izlenen Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda da yer alarak Handan Şadoğlu karakteri ile yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Peki kimdir Gülçin Hatıhan? Genç ve güzel oyuncu hakkında merak edilen tüm sorularınızın cevabını makalemizde sizler için derledik.

Gülçin Hatıhan – Handan Şadoğlu Kimdir?

Tiyatro ve dizi oyuncusu, tiyatro yönetmeni olan Gülçin Hatıhan 21 Aralık 1972 (47 yaşında) tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan güzel oyuncu, tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı. İlk ciddi oyunculuk deneyimini ise 1992 yılında yayınlanan Hadi Gel Bar isimli dizide Müşfik Kenter, Taner Barlas, Füsun Demirel gibi usta oyuncular ile birlikte rol alarak yaşamıştır.

1999 yılında gittiği New York’ta 10 yıl yaşayan Gülçin Hatıhan, Beacon Theater, NY) yönetmenliğini yaptı. Yine Newyork’ta yaşadığı süre boyunca sunucu, yönetmen ve oyuncu olarak ara vermeden çalışan Gülçin Hatıhan 2007 yılında Turkish-American Art Society of New York’u kurmuştur. Broadway’de ilk kez sahnelenen Türk müzikallerinin (Hisseli Harikalar Kumpanyası, 2009) ortak yapımcı ve yönetmen olarak sahneleyen Gülçin Hatıhan genel sanat yönetmenlik görevini de başarı ile üstlenmiştir.

2004 yılından bu yana oyunculuk ve yönetmenlik yapmakta olan Gülçin Hatıhan, New York’ta 12 tiyatro oyunu, 6 reklam filmi yönetmenliği, 3 kısa film ve 3 müzik video, Türk yemeklerini bir Amerikan kanalında anlatan program sunuculuğu ayrıca montaj, grafik ve bilgisayar donanımlarını deneyimleyerek tekrar Türkiye’ye dönüş yapmıştır.

Oynadığı ilk tiyatro oyunu, İstanbul Gökkuşağı Tiyatrosunda Absürd adlı oyun, ilk dizisi ise 1991 yılında TGRT televizyonunda yayınlanan Boy Aynası oldu. Yayınlandığı dönemde izlenme oranı yüksek olan Kaygısızlar, Çılgın Bediş, çocuklar Duymasın, Suskunlar, Poyraz Karayel ve Küçük Kadınlar gibi dizilerde önemli karakterleri canlandırdı.

Gülçin Hatıhan, Türkiye’de olduğu zaman içerisinde 1991 yılında Boy Aynası dizisi ile başladı dizi oyunculuğuna. Küçük bir roldü fakat ilk deneyimi bu dizi ile yaşamış ardından 1992 yılında usta oyuncularla birlikte ciddi olarak oynadığı dizi olan Hadi Gel Bar isimli dizi olmuştur. Daha sonrasında oyunculuk kariyerine hızlı adımlarla devam eden Hatıhan, Çocuklar Duymasın, Sen de Gitme, Poyraz Karayel, çukur ve Kocaman Ailem gibi birçok başarılı projelerde de oyunculuk yapmıştır. Gülçin Hatıhan 2018 yılında rol aldığı Kocaman Ailem isimli dizide Nurten karakterini canlandırdıktan sonra ise son olarak Hercai dizisinde rol almıştır.

Gülçin Hatıhan son olarak, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Handan Şadoğlu karakterini canlandırmaktadır. Başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan’ın son projesi ise yayınlandığı her bölümde izlenme rekoru kıran Hercai dizisi. Hercai’de, Şadoğlu ailesinin gelini Handan rolünü canlandıran başarılı oyuncu, Azad ve Yaren’in annesi Handan rolünde. Dizide, Gülçin Hatıhan’a, Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ahmet Tansu Taşanlar ve İlay Erkök gibi genç oyuncuların yanı sıra, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Feride Çetin gibi güçlü oyuncular eşlik ediyor.

Genç, hırslı ve sanatın oyunculuk alanında çok yönlü olarak başarı elde etmiş olan Gülçin Hatıhan, 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

Gülçin Hatıhan’ın Rol Aldığı Diziler Ve Filmler: