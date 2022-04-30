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Gülçin Ergül'ün yeni şarkısı 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok gerçek!

'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' çok acı ve çok gerçek!

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatıyla sarsılan Gülçin Ergül, 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' şarkısıyla acısını müzikle bastırmaya çalışmış

30.04.2022 - 10:34 | Güncelleme: MÜZİK

  • Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl aralık ayında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ergül, 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. 

  • Yaşadığı duyguları 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' da dile getiren şarkıcı, "Bazen elinizden yalnızca bir şarkı yapmak gelir..." demiş. Bir yanım böylesine büyük bir acı yaşarken nasıl stüdyoya girebildiğini düşünürken, diğer yarım ise Gülçin Ergül'ün gücüne hayran kaldı. 

  • "Hepsi" ile beraber 17 yıl önce adım attığı müzik piyasasındaki kariyerine uzun süredir tek başına devam eden Ergül, adeta acısını müzikle bastırmaya çalışmış. Melodilerle ayakta durmaya çalışan Gülçin Ergül, tüm hislerini öyle kalpten dile getirmiş ki etkilenmemek elde değil. 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı'nın klibi de sözleri kadar bir hayli anlamlı... 

  • ÇOK ACI VE ÇOK GERÇEK

    Ünlü isim de şarkının kariyerindeki 27. klibi olmasına rağmen kalbindeki yerinin her zaman çok özel olacağını dile getirmiş. Sevgilisinin vefatıyla sarsılan Gülçin Ergül'ün yeni şarkısının her detayı çok acı ve çok gerçek...

  • 'HER ŞEYE RAĞMEN' BAYRAM ERKEN GELDİ!

    1970'li yıllarda yaptığı eserlerle Türk pop müziğine yön veren Sezen Aksu, sanatçılar tarafından daha önce albümlerde yorumlanmış şarkılarını 'Demo' adıyla kendisi söyleyerek, müzikseverlere sunuyor. 'Minik Serçe' lakaplı Aksu, dün 'Demo 2' albümünün yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen'i yayımladı. Sezen Aksu, daha önce Tarkan ve Yaşar Gaga'nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilmiş olan 'Her Şeye Rağmen'e yeniden hayat verdi. Düzenlemesi Mustafa Ceceli'nin imzasını taşıyan ve projenin 15. parçası olan 'Her Şeye Rağmen', şifa gibi geldi! 2020'nin başında başladığı 'Demo 2' projesinde bugüne dek 'Yetinmeyi Bilir misin?', 'Ben de Yoluma Giderim', 'Kaybedenler', Karşıyım' gibi daha önce popüler olmuş şarkılarını yeniden yorumlayan Aksu'yu dinlemekten hiç sıkılmıyorum ve usanmıyorum. Şarkılarında herkesin kendinden bir parça bulması bence sanatçıyı diğer ünlü isimlerden ayıran en önemli sebep... 'Minik Serçe'nin her parçasını dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Sezen Aksu, şarkılarının sadece kulağa değil, kalbe de hitap etmesini çok iyi başarıyor. Sanatçının her şarkısında birçok yaşanmışlık ve derin anlamlar yüklü... Bu yüzden 'Her Şeye Rağmen'in dinleyicilerin beğenisine sunulduğunu görünce de benim için bayram erken geldi! Aksu'nun yeni projelerine kavuşmak mutluluk verici... Ve zaman geçtikçe şarkılarının sözlerinin daha da anlam kazanması en büyük hazine... 

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