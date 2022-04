'HER ŞEYE RAĞMEN' BAYRAM ERKEN GELDİ!

1970'li yıllarda yaptığı eserlerle Türk pop müziğine yön veren Sezen Aksu, sanatçılar tarafından daha önce albümlerde yorumlanmış şarkılarını 'Demo' adıyla kendisi söyleyerek, müzikseverlere sunuyor. 'Minik Serçe' lakaplı Aksu, dün 'Demo 2' albümünün yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen'i yayımladı. Sezen Aksu, daha önce Tarkan ve Yaşar Gaga'nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilmiş olan 'Her Şeye Rağmen'e yeniden hayat verdi. Düzenlemesi Mustafa Ceceli'nin imzasını taşıyan ve projenin 15. parçası olan 'Her Şeye Rağmen', şifa gibi geldi! 2020'nin başında başladığı 'Demo 2' projesinde bugüne dek 'Yetinmeyi Bilir misin?', 'Ben de Yoluma Giderim', 'Kaybedenler', Karşıyım' gibi daha önce popüler olmuş şarkılarını yeniden yorumlayan Aksu'yu dinlemekten hiç sıkılmıyorum ve usanmıyorum. Şarkılarında herkesin kendinden bir parça bulması bence sanatçıyı diğer ünlü isimlerden ayıran en önemli sebep... 'Minik Serçe'nin her parçasını dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Sezen Aksu, şarkılarının sadece kulağa değil, kalbe de hitap etmesini çok iyi başarıyor. Sanatçının her şarkısında birçok yaşanmışlık ve derin anlamlar yüklü... Bu yüzden 'Her Şeye Rağmen'in dinleyicilerin beğenisine sunulduğunu görünce de benim için bayram erken geldi! Aksu'nun yeni projelerine kavuşmak mutluluk verici... Ve zaman geçtikçe şarkılarının sözlerinin daha da anlam kazanması en büyük hazine...