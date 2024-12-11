Gülben'in Japonya açıklaması: Bana onu bile çok gördüler: Bana onu bile çok gördüler - Magazin haberleri

Gülben'in Japonya açıklaması: Bana onu bile çok gördüler: Bana onu bile çok gördüler - Magazin haberleri

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen, önceki akşam Cemal Reşit Rey Kongre salonunda 70'inci sanat yılını kutladı. Dormen'in sanat yılı etkinliğine katılan ünlü isimler arasında Gülben Ergen de vardı.

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"HALDUN AĞABEY MESLEK HAYATIMDA DÖNÜM NOKTAM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, "Haldun ağabey, benim meslek hayatımda dönüm noktam. 'Dadı' dizisi. Haldun ağabey öyle bir ustam ki ben onun dizinin dibinde olmayı çok seviyorum. Bir çok anımız var. Hiçbir kimsenin kalbini kırmadan gerçekleri söyler, yazar ve okur. Ona hep hayran hayran bakarsınız" dedi.

REKLAM SİTEM ETTİ Ardından geçtiğimiz günlerde çıktığı Tokyo tatilinde şehrin sokaklarında insanların arasında koşan ve hareketleriyle sosyal medyanın diline düşen Gülben Ergen, kendisini eleştirenlere sitem etti. "JAPONLARI RAHATSIZ ETMEDİM" Gülben Ergen konuyla ilgili "Bir sitem etmek isterim. Tokyo caddeleri dünyada gördüğümüz yerlerden o kadar farklı bir yer ki ve ben orada hepimizin içinde olan bir çocuk vardı. Ben caddelerde oradan oraya koşturdum. Oradaki Japonlar benden rahatsız olup, dönüp bakmadılar. Ama burada 'Gülben Ergen Japonları rahatsız etti. Tedirgin etti' diye haberler çıktı. Bana burada onu bile çok gördüler" dedi.