DHA

DHA'nın haberine göre; Antalya'da bir halı firması tarafından düzenlenen gala yemeğinde sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi. Pullu, göğüs ve sırt dekolteli kostümüyle göze hitap eden Ergen, küpeleriyle ve yüzüğüyle de kadın hayranlarından tam not aldı.

Gülben Ergen, sahneye "Arka Sokaklarda Neler Oluyor" şarkısıyla çıktı. Ardından "Bay Doğru" şarkısını seslendiren Ergen, repertuvarında Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" adlı şarkısına da yer verdi.

Şarkıyı salonu dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren Ergen, "Size 'bravo' demek istiyorum. Aynı zamanda bu şarkıyı yazan Yıldız Tilbe'ye de 'bravo' demek istiyorum. Bu gecenin eğlenceli ve şanslı bir gece olmasını diliyorum" dedi. Ergen, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.