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Hayatını sadece kendi iradesiyle, kendi ayakları üzerinde durarak yaşamaya karar veren bir kadının yol hikayesini anlatan Gülben Ergen'in yeni şarkısı "Bu Benim Hayatım"in sözü ve müziği Sezen Aksu düzenlemesi Taşkın Sabah imzası taşıyor.

Gülben Ergen, repertuvar sandığında sakladığı müzik kariyerinde önemli bir yeri olan Sezen Aksu'dan "Arka Sokaklar", "Mış Gibi", "Yani", "İnsanlık Hali", "Sandık Lekesi", "İnfilak"tan sonra "Bu Benim Hayatım" ile müzikseverlerle yarın buluşacak.