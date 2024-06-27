Gülben Ergen tatil sezonunu açtı
Gülben Ergen, Bodrum'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülendi
Giriş: 27.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:56
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'da evinin bulunduğu sitenin iskelesinde objektiflere yansıdı.
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Ünlü isim, önce deniz gözlüğünü taktı sonra da kendini serin sulara bıraktı.
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İskeleden denize çivileme atlayan Gülben Ergen objektiflere böyle yansıdı.
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Denizin ve güneşini tadını çıkaran Gülben Ergen ardından evinin yolunu tuttu.
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