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        Haberler Magazin Gülben Ergen tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

        Gülben Ergen tatil sezonunu açtı

        Gülben Ergen, Bodrum'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:56
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'da evinin bulunduğu sitenin iskelesinde objektiflere yansıdı.

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          Ünlü isim, önce deniz gözlüğünü taktı sonra da kendini serin sulara bıraktı.

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          İskeleden denize çivileme atlayan Gülben Ergen objektiflere böyle yansıdı.

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          Denizin ve güneşini tadını çıkaran Gülben Ergen ardından evinin yolunu tuttu.

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