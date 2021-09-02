HABERTURK.COM

Gülben Ergen, 17 Eylül Cuma akşamı yaz konserler serisinin sonunu Kuruçeşme Açıkhava'da muhteşem şov ile yapacak. 20 kişilik dev orkestrasıyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanan Ergen, konser öncesi kampa girdi.



Konser öncesi sadece bedensel değil, ruhsal bir arınmanın da hazırlığında olan ve 10 günlük vegan beslenme diyetini yapmaya başlayan şarkıcı, hayvansal hiçbir ürünü tüketmeyecek.

Gülben Ergen’in bu 10 günlük vegan beslenme diyetinde olmazsa olmaz beslenme listesi Badem, hurma, şekersiz limonata, tüm yeşillikler, sebze çorbaları, kinoa, mercimek ve chia tohumundan oluşuyor.