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Ünlülerin bayram coşkusu: Hadise, Aleyna Tilki, Gülşen, Gülben Ergen... - Magazin haberleri

Ünlülerin bayram coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü yurt genelinde kutlandı. Ünlü sanatçılar da verdikleri konserlerle bu coşkuya ortak oldu. Hadise, Gülben Ergen, Demet Akalın ve Gülşen gibi isimler de sahne şıklıklarıyla adlarından söz ettirdi

01.09.2021 - 10:08 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • GÜLŞEN

    Gülşen, Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği konserler kapsamında 30 Ağustos akşamı Zafer Bayramı kutlamalarında sahne aldı.

    Beşiktaş Meydanı'nın hınca hınç dolu olduğu gecede sanatçı Gülşen, 10. yıl marşı ile sahnede yerini aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde Atatürk'e olan özlemini ve minnettini anlatırken duygusal anlar yaşayan Gülşen, "Bazı zaferler sonsuza kadar kutlanır. Tıpkı bizim zaferimiz gibi... Bu yurdu, bu bayrağı bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarına sonsuz müteşekkirim. İlelebet izindeyiz Ata'm..." ifadelerini kullandı.

  • HADİSE

    Ankara Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Hadise konseriyle kutlandı.

    Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel konser düzenledi. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Hadise, sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Hadise'yi 70 bin kişi izledi.

  • GÜLBEN ERGEN

    Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alaçatı'da sahne aldı. "Bayraklarınızı alın, gelin.” diyen Ergen, 30 Ağustos'u sevenleriyle birlikte kutladı.

    Şarkıcı, yoğun istek üzerine üçüncü kez sahne aldığı mekanda hem sahne performansı, hem de güzelliği ile büyüledi. Ergen'in Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesindeki hançer detayı da dikkatlerden kaçmadı.

  • ZEYNEP BASTIK

    30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Akhisar'da sahne aldı.

    Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Bastık, repertuvarındaki en sevilen şarkıları Akhisarlı dinleyicileri için seslendirdi. Akhisarlılar, tüm şarkıları tek bir ağızdan söylerken, cep telefonları ve Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti.

    Dinleyicilerinin enerjisine hayran kaldığını ifade eden Zeynep Bastık, Akhisar’da sahne aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

  • DEMET AKALIN

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konserine "Kulüp" şarkısıyla başlayan Akalın, sahneye ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun imzasını taşıyan dore ve siyah renklerinin hakim olduğu mini elbisesiyle çıktı. Işıl ışıl parlayan ünlü şarkıcı, ikinci yarıda ise beyazlara bürünmeyi tercih etti.

    Kostümleri hakkında konuşan Demet Akalın, "Gülşah da benim gibi çok tez canlı. O yüzden ben de 'Hemen olsun' dedim. Ölçülerimi aldı ve iki günde dikti. Ben de seve seve giydim." dedi.

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