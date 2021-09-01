ZEYNEP BASTIK

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Akhisar'da sahne aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Bastık, repertuvarındaki en sevilen şarkıları Akhisarlı dinleyicileri için seslendirdi. Akhisarlılar, tüm şarkıları tek bir ağızdan söylerken, cep telefonları ve Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti.

Dinleyicilerinin enerjisine hayran kaldığını ifade eden Zeynep Bastık, Akhisar’da sahne aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.