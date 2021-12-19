Konser maratonuna devam ediyor

2022 yılını Ankara'da hayranlarıyla karşılayacak olan şarkıcı Gülben Ergen, konser maratonuna hız kemeden devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam Konya'daki bir otelde sahne alan Ergen, neşeli ve enerjik tavırlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ünlü şarkıcı, Konya'dan sonra Antalya'daki bir güzellik açılışı için yola çıktı.