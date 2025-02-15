Onların ilişkileri var adları yok
Deniz Seki, Emre Altuğ ve Cem Belevi, Sevgililer Günü'nde ilişki itirafında bulundu. Üç ünlü şarkıcı, sevgilileri olduğunu ama onların kimler olduğunu açıklamayacaklarını söyledi. Gülben Erken de aşka olan inancını kaybettiğini dile getirdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülben Ergen, Sevgililer Günü'nde İstanbul'daki bir otelde sahne aldı. Şarkıcı, "14 Şubat bana özel gelmiyor. Aşk konusunda başarısız olduğumu düşünüyorum. İnsan hayatta her şeyi başaramayabilir. Haddinden fazla dengesiz şekilde annelik ve işine düşkünüm" dedi.
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Gülben Ergen; "Kendinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna; "Aşka kapattım. İnancım kapandı. İçim nasır tuttu. Hayattaki öncelik sıram değişti. Ben de çocuk hakları ve çocuk istismarları... 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'... 'Hayatımda Gülben gülsün' diye biri yok. Bunun için depresyona girmiyorum. Annem, babamdan boşandıktan sonra 30 sene sonra hayatında kimse olmamış. Olmayabilirin örneği var gözümün önünde... İnsan bir de alışıyor. Askılı gecelik değil, pijama giyiyorum. Seda Sayan pijamayı görünce kızıyor bana" yanıtını verdi.
Günlük hayatından bahseden şarkıcı; "Kilo almışım diye tartılıyorum. Yüzüme bakıyorum, 'Estetik için daha var' diyorum. İş telefonlarımı konuşuyorum. Telefonda dizileri izliyorum. Evden çıkıp, pilatese gidiyorum. Sonra okuldan gelen çocuklarla sohbet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ergen, televizyonla ilgili görüşmeleri olduğunu ve dizi senaryoları da okuduğunu belirtti.
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"5 YILLIK SEVGİLİM VAR"
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yeşilköy'de sahne alan Deniz Seki; "5 yıllık bir arkadaşım var, biz gözlerden uzak yaşıyoruz. O yüzden görmemiş, bilmiyor olabilirsiniz. Çok mutlu süren bir ilişkim var. Benim için 365 gün sevgi ve Sevgililer Günü. Çünkü sevgi, iyileştirir, güzelleştirir. Sevgi her şeyin ilacı ben de sevgi için yaşayan bir kadınım" dedi.
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İki saat sahnede kalan Deniz Seki, sahnede evlenme teklifi yapan bir çiftin bu ölümsüz anının şahidi olarak onlara bir ömür boyu mutluluk ve sağlık diledi.
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"AŞKINI İTİRAF ETTİ"
Emre Altuğ da Sevgililer Günü'nde Yeşilköy'de sahne aldı. Altuğ, sahne öncesi verdiği röportajda hayatında biri olduğunu itiraf etti. Yeniden evlilik konusunda ise temkinli olduğu dikkatlerden kaçmayan Emre Altuğ; "Şimdilik böyle bir plan yok ama ileride ne olur ne olmaz bilemeyiz" diyerek açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.
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Aşkın kanununu yeniden yazmayı düşünmediğini, mevcut kanunların son derece yeterli olduğunuda söyleyen Emre Altuğ; "Ben, babadan kalma kanunlarla devam etme yanlısıyım" dedi.
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Mahsun Kırmızıgül, Sevgililer Günü’nde İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, çiftlere romantik anlar yaşattı.
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Cem Belevi 'Cemiyet Gazinosu' konseptli konseriyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahneye çıktı.
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Sahne öncesi soruları yanıtlayan Cem Belevi, Sevgililer Günü'ne yalnız girmediğini, güzel giden bir ilişkisi olduğunu açıkladı. Sevgililer Günü'nde kız arkadaşının kendisini seyretmeye geldiğini söyleyen Belevi, sevgilisinin kıskanç biri olmadığını, huzurlu bir ilişkisi olduğunu söyledi. Aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini vurgulayan Belevi, ilişkisini sır gibi saklamasının sebebini ise nazara bağladı. Belevi, "Değerli olan bir şeyi saklamak gerek. İlişkimi de gözlerden ırak yaşamayı tercih ediyorum" dedi.
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